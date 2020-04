KINDLUSTA TARGALT | Kas kasko hüvitab autos ümber läinud kohviplekkide eemaldamise? 

Iga juht tunneb enda elustiili kõige paremini. Kui tavaline kasko jääb liiga kitsaks, aga Kasko Pluss pakub liiga laia kaitsespektrit, võib tavapärasele kaskole osta juurde mõne spetsiifilise lisakaitse, millega kindlustad just need valdkonnad, mis teile olulisemad on. Näiteks asendusauto, uusväärtuskindlustus, liisingväärtuskindlustus. Lisaks on võimalik osta lisakaitse pagasile ja haagisele. Vali oma paketti just sulle sobivaim kooslus. Valiku lisakaitsetest leiad siit.