Eesti uudised SÜNNITUSKOGEMUS KOROONA AJAL: „Nägin oma last alles kolmandal päeval...“ Kristiina Tilk , täna, 14:45 Jaga: M

HIRMUD JA MUREMÕTTED: Liisa sõnul tekitas koroonast tingitud eriolukord sünnitusmajas temas palju hirme ning muremõtteid, millest suurimad olid: „Kes mind abistab? Kas ma olen terve? Kas arstid on terved? Ega last minust eraldata?“ Foto on illustratiivne. Foto: Nils Weymann / Panthermedia

Märtsis teise lapse ilmale toonud noore naise plaanid olid ilusad – abikaasa on talle sünnitusel toeks, lõikab läbi lapse nabanööri ning haiglapäevad mööduvad perepalatis, kuhu värske ilmakodanikuga tuuakse tutvuma ka pere vanem laps –, kuid koroonaohu tõttu rakendatud erimeetmed lõid need uppi.