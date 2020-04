Puust ja punaseks: mis erinevus on lõikega ja lõiketa silmaopil? 

„Esiteks pole me alates 2010. aastast näinud ühtki klassikalist kuiva silma juhtumit nagu see aeg-ajalt mõnel LASIKu patsiendil oli. Lõikevaba protseduuri puhul võib esineda ajutist silmade kuivust, kuid see on harv ja reeglina mööduv nähtus. Teiseks võib peale tuhandeid oppe väita, et lõikevaba protseduur ei tekita terves sarvkestas pärast protseduuri ektaasiat või keratokoonust. Keratokoonus võib väljenduda pärast sarvkesta lõikamist isegi aastaid hiljem, olenemata et enne protseduuri tunnistati silmad täielikult operatsioonisobilikuks. Seega, kui soovite vältida sekundaarset keratokoonust või ektaasiat, siis vältige sarvkesta lõikeid,“ ütleb dr Ants Haavel. Ta lisab, et pole vahet, millega lõikeid tehakse, kas noa, žileti või laseriga.