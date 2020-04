Peatatud metsapõleng jõudis Tšornobõli tuumaelektrijaamale ohtlikult lähedale 

Kui Tšornobõli tuumaelektrijaama 4. reaktor 1986. aasta 6. aprillil plahvatas, levis radioaktiivne kiirgus üle Euroopa. Sellest ajast saati on Tšornobõl ja lähedalasuv Prõpjat olnud hüljatud kummituslinnad, ent viimastel aastatel on paigad meelitanud ligi palju turiste. Kunagist tuumaelektrijaama ümbritseb 30 km raadiuses keelutsoon, mis loodi peagi pärast 1986. aasta õnnetust. Tänapäeval on 2600 ruutkilomeetrit hõlmav keeluala üks radioaktiivsemaid piirkondi maailmas, ehkki seda on ohutu lühiajaliselt külastada. Saastunud ala märkiva piiri lähedalt sai 4. aprillil alguse suur metsapõleng.