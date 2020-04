Mart Soidro | Eriolukorrast ja piirangutest. Nüüd ja vanasti 

Aga jätkem need maskid. Õigus on endisel peaministril Tiit Vähil, kes väitis viimases „Pealnägijas”, et aastatel 1988-1992 oli olukord Eestimaal mõõtmatult hullem. Tõsi, siis sisendas optimismi teadmine, et hullemaks olukord enam minna ei saa. Tegelikult oleks saanud minna küll. Mina mäletan veel aega, kus kolm põlvkonda elasid kitsukeses kommunaalkorteris. Mis oleks pandeemia ajal nendest saanud? Kuidas nad oleksid karantiinis olles saanud suhelda oma sugulaste ja tuttavatega? Tõsi, mõnedel peredel oli 70ndatel aastatel kodus juba lauatelefon. See oli küllaltki uudne asi, näiteks Iina Aasamaa paneb oma käitumisõpikus inimestele südamele, et telefonitoru hargilt tõstes pole paslik alustada „hallooga”, vaid tuleb olla konkreetne: „232-90 kuuleb.” Või mis seal ikka peenutseda: „Tere hommikust, räägib Põldpüü!” („Käitumisest”, Tallinn 1965).

Telefon oli siiski vähestes kodudes, enamik pidi käima helistamas antisanitaarsetes telefoniputkades, kus sai 2 kopika eest linnasiseselt lobiseda nii kaua kuni süda lustis. Tegelikult muidugi ei saanud, sest järjekorras seisjad ootasid kannatamatult oma võimalust. Sealt putkadest sai siiski teha ainult linnasiseseid kõnesid. Kui oli soov teavitada oma tegemistest maal elavaid sugulasi, tuli seada sammud telefoni kaugjaama, kus sai 15-kopika eest kõneleda terve minuti. Ega maalgi kõigil telefoni olnud. Praegu on seda raske ette kujutada, et naabritädi koputab uksele ja teatab asjalikult, et tuli helistama. Või annan ise naabrimehele teada, et „kolmapäeval kõllab Kalle mulle kusagil kuue paiku. Astun läbi.” Operatiivsuselt järgmine teavitamine oli telegrammi saatmine, mille tänapäeva mõistes kullerid keskeltläbi poole päeva jooksul adressaadini toimetasid. Tihti olid need kurvad teated, harvemini õnnitlused: „Oenne suennipaevaks, kallis haellilaps!” (täppide asemel kasutati e-tähte; M.S.).

Kõige aeglasem, aga samas levinum suhtlusviis oli saata kiri 4-kopikalise margiga. Jõudis kohale mõne päevaga, ja mitte mulla alt, nagu Vello Orumetsa laulus.

Niipalju siis sotsiaalsest suhtlusest koduvabariigis pool sajandit tagasi. Endast või oma kassist oleks pilti olnud teha keeruline (kuigi ühel minu klassivennal oli vannitoas täiesti arvestatav pimik). Fotoateljees? Suure tõenäosusega oleks see eriolukorra ajal olnud suletud. Või mine tea – 2+2 reeglist oleks seal saanud kinni pidada.