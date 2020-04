Jüri Ratas palus Kesknädalas ilmunud reklaami pärast vabandust

Mammonamummude all on ära toodud viis Keskerakondlasest ministrit. Kogu reklaami kontekstis võiks aimata, et just need poliitikud on nimetatud „toetajad“.

Taoline käitumine peaministriparteilt paneb vere vemmeldama ka opositsiooni leeris. Ühena esimestest pööras postitusele tähelepanu reformierakondlane Valdo Randpere: „Viimane asi, mida ma eile enne magamaminekut sotsmeedias nägin, oli see pilt. Vaatasin igaks juhuks kalendrist, et pole 1.aprill ja olin kindel, et tegu on siiski vaid kellegi rumala naljaga Keskerakonna arvel. See peab olema fake news, mõtlesin ma. Hommikul avastasin, et selle rumala, nõmeda, madala, odava, ilge, populistliku jne. reklaami on teinud Keskerakond ise. Iludusvõistlus katku ajal. Päris tõsiselt - kas teil häbi pole, "muutunud" Keskerakond? Ma olen peaaegu pettunud, et tegu pole valeuudisega. Täitsa õudne.“