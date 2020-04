VIDEO JA GALERII | Reinsalu: kriisi leevendusmeetmega me eksperimente tegema ei hakka 

Kas teise lisaeelarve koostamisse on plaan opositsiooni kaasata?

Martin Helme: Opositsioon oli tegelikult ju ka praegu kaasatud. Poliitika jääb poliitikaks ka kriisiolukorra ajal. Praegusest lisaeelarvest: ma ei kujuta ette, et kelle nägu see eelarve peab olema, eks ikka selle nägu, mis meie valitsus on. Ma tundsin, et poliitiline agressiivsus oli viimastel aruteludel mitu kraadi väiksem.

Kas valitsusel on kavas toetada erameediat? Täpsustus massiürituste korraldamise arutelu kohta – mis seisus selle arutamine on?



Jüri Ratas: Tänan meediat, kes on juba viimased kuu aega teinud tublit tööd. Täna otsustasime toetada paberväljaandeid kolme kuu peale kokku 450 000 euroga, iga kuu eraldame kõikidele paberväljaannete peale kokku 150 000 eurot.

Kardan, et maist, juunist suurüritusi teha ei ole mõeldav.

Martin Helme: Kuni otsuseid pole muudetud, tuleb arvestada, et need kestavad. Oleme arutanud, mis suurüritus on – kas see algab 50, 150 jne inimesest. Aga olukorras, kus on suur teadmatus, tuleb eksida ettevaatlikkuse kasuks.

Urmas Reinsalu: Tuleb ausalt eeldada seda, et meid hakkab täitma tagurpidine protsess. Me ei hakka tegutsema rabedalt, emotsionaalsete lainete pealt. Kõik riigid vastutavad oma riigi kodanike eest ise. Poliitiline otsus on erinev valmidus riske võtta. See on poleemika koht, aga minu seisukoht on, et oleme konservatiivsed, eksperimentideks pole meil ruumi.