Raimond Kaljulaid | Kriisiabi vajavad ka pensionärid 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna välja pakutud kriisimeetmete eesmärk on käivitada võimalikult kiiresti mõttevahetus selle üle, kuidas erinevaid ühiskonnagruppe – eriti meie lastega peresid, aga ka eakaid – kriisiajal toetada. Me magasime maha kriisi alguse, kuid seda tegi ka enamik teisi Euroopa riike. Ees seisvat majanduskriisi maha magada ei tohi. Me teame, et ta tuleb. Tegelikult on ta juba käes. Hakkame tegutsema kohe, mitte hiljem.

Muidugi tuleb otsuseid teha õiges järjekorras. Täna on aktuaalsed ühed, mõne kuu pärast teised küsimused.

Kas aitame kriisis peresid?

Kõige kiiremini tuleb minu arvates lahendada töötajate ja ettevõtete võrdse kohtlemise küsimus – praegu makstakse hüvitisi vaid osadele töötajatele, teised jäävad ilma. Ettevõtlust toetavad meetmed ei paku aga piisavat tuge, seda eriti väiksematele ja keskmistele ettevõtetele, millele on teravalt tähelepanu juhtinud ka EVEA. Ettevõtete mured nõuavad kohest lahendust. Õieti tulnuks neid lahendada mitu nädalat tagasi, sest tänaseks on väga paljud ettevõtted juba pidanud tegevuse lõpetama või miinimumini viima.

Kindlasti vajavad abi lastega pered, kes pidid mõnepäevase etteteatamisajaga minema üle koduõppele, millega kaasnesid lisakulud. Sotsiaaldemokraatide ettepanek on maksta peredele iga koolilapse kohta 500 eurot koduõppetoetust. Raha maksaksid laste vanemate või eeskostjate avalduse alusel välja omavalitsused. Eeldame, et inimesed on mõistlikud ja ausad. Jõukad pered, kellel pole kriisikulutusi, ei pea toetust taotlema. Aga need, kes seda küsivad, ei pea tõestama, et nad pole petised.

Väiksemate lastega vanemad tuleb püsivalt vabastada lasteaiatasude maksmisest. Ajutiselt on seda tehtud mitmes Eesti linnas. Tallinnas võttis kahjuks otsuse langetamine piinlikult kaua aega ning opositsioonierakonnad pidid selle saavutamiseks tegema lärmi. Amoraalne oleks olnud paluda inimestel jätta lapsed koju ja nõuda neilt samal ajal enam kui 70 eurost kohatasu.

Kohatasu küsimine on peatatud ajutiselt. Kui linn sellest ka edaspidi loobub, siis vähenevad Tallinna tulud, mis omakorda tähendab, et ka nendesamade lasteaedade jaoks on vähem raha. Sellepärast tegime ettepaneku, et riik hüvitaks omavalitsustele saamata jäänud tulu. Oleks väga halb lahendus kui kriisi süvenedes perede väljaminekud suureneksid – just nii ähvardab see praegu Tallinnas ja ka mujal minna. Kujutage ise ette kahe lapsega perekonda, kus isa või ema on kaotanud töö ning pere väljaminekud suurenevad kohe eriolukorra lõppedes üle 140 euro. See on vanemate jaoks väga tõsine mure. Kuidas saab loota, et Eestis sünniks rohkem lapsi, kui me kriisis peresid ei aita?