Eesti uudised ÕL VIDEO | OTSE PUDELIKAELAS: kuidas tellitud toidukaupu komplekteeritakse? Johanna-Kadri Kuusk | Video: Tatjana Iljina, Robin Roots , täna, 11:31 Jaga: M

GALERII

Eriolukorras on plahvatuslikult kasvanud poest kaupade kulleriga koju tellimine. Kulleritest puudust ei tule. Pikad järjekorrad tekitab kaupmeeste võimekus tellimused komplekteerida. Õhtuleht läks Prisma öövahetust kaasa tegema, et tunda omal nahal, kui keeruline see töö tegelikult on.