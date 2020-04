Krista Lensin avaldab, kuidas kaotas 10 kilogrammi 

Etteantud menüü on lihtne, väga maitsev ega nõua palju aega ja suuri oskusi. Ideaalne on lõunasöökide puhul ka see, et saab teha kahe päeva kogused korraga valmis. Toidukorvi saab planeerida nädalaks, mis tähendab, et alati on kõik vajalik kodus olemas. Kuna soolast tuleb loobuda, saavad maitsemeeled tuttavaks paljude imeliste maitseainetega, mis on väga põnev ja nauditav. Iganädalane abi ja toetus tiimilt annab jõudu ning kui midagi ei maitse või ei sobi, leitakse alati kiiresti lihtne lahendus. Mulle väga sobib ja meeldib selline koostöö.