Poola abordiseadusi kritiseerivad meeleavaldajad trotsisid karantiini 

Poola Parlament asub kolmapäeval arutama tõsiste kõrvalekalletega loote abordi keelustamist. Juba praegu on riigi abordiseadused ühed Euroopa rangemad – raseduse enneaegne katkestamine on lubatud vaid vägistamise ja verepilastuse korral ning ka siis kui ema elu on ohus või lootel on tuvastatud tõsiseid kahjustusi. Uue eelnõuga keelatakse abort, kui testid näitavad, et loode on pöördumatult kahjustatud – praegu moodustab see variant umbes 98% riigis legaalselt tehtavatest abortidest.