FOTOD | Politsei nabis kinni Tallinnas tegutsenud sarivarga 

„Kuigi paljud professionaalsed korterivargad on oma karjääri juba lõpetanud, leidub endiselt neid, kes korterielanike tähelepanematust ära kasutavad ja süstemaatiliselt vargusi toime panevad,“ ütles Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juhtivuurija Jana Zolotarjova. „Kinni peetud mees tegutses kogutud info kohaselt väga hoolikalt, valides eelnevalt välja just need esimese korruse korterid, kus ei paista liikumist ning mille aken on kas avatud või kättesaadavas kõrguses.“