KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 2,1 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 135 000 surma ja 516 000 tervenenu. Euroopa Liit palus Itaalialt andeks 

Suure ülekaaluga on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 644 348. Eile lisandus riigis 30 206 uut juhtumit, mis on üle 3000 nakatanu enam kui eelneval päeval. USA-le järgnevad Hispaania (180 659), Itaalia (165 155), Prantsusmaa (147 863) ja Saksamaa (134 753). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Suurbritannia, Hiina, Iraan ja Türgi. Ootamatult palju nakatunuid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 25 000.

Enim surmajuhtumeid – 28 554 – on jätkuvalt USAs. Järgneb Itaalia (21 645), Hispaania (18 812), Prantsusmaa (17 167), Suurbritannia (12 868), Iraan (4777), Belgia (4440), Saksamaa (3804), Hiina (3342) ja Holland (3134). Hiinas on viimase kuue päeva jooksul lisandunud vaid kolm surma. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Brasiilia, Türgi, Šveits, Rootsi ja Kanada. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 88 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (11 927/1203), Venemaa (27 938/232), Soome (3369/72), Leedu (1128/30), Läti (675/5).

Euroopa Liit esitas Itaaliale „südamliku vabanduse“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Euroopa Liit vabandab südamest Itaalia ees, keda koroonakriisi puhkedes alt veeti.

„Jah, see on tõsi, et keegi polnud selleks tegelikult valmis,“ vahendab BBC von der Leyeni sõnu. Euroopa Komisjoni president tõdes neljapäeva hommikul toimunud europarlamendi istungil, et paljud polnud viirusepuhangu alguses kohal, kui Itaalia abistavat kätt vajas. „Jah, on õiglane, et Euroopa tervikuna palub südamest vabandust,“ kinnitas sakslanna.

Kuigi Itaalia püüdis märtsi alguses koroonaviiruse levikut ohjeldada, piirasid nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa kaitsemaskide eksporti – hoolimata Euroopa Komisjoni hoiatusest, et sellised toimingud võivad kahjustada kollektiivset reageerimist pandeemiale.