KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 2,1 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 134 000 surma ja 510 000 tervenenu. Trumpi sõnul ületati USAs viiruse kõrghetk 

Suure ülekaaluga on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 644 348. Eile lisandus riigis 30 206 uut juhtumit, mis on üle 3000 nakatanu enam kui eelneval päeval. USA-le järgnevad Hispaania (180 659), Itaalia (165 155), Prantsusmaa (147 863) ja Saksamaa (134 753). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Suurbritannia, Hiina, Iraan ja Türgi. Ootamatult palju nakatunuid on ka väiksemates Euroopa riikides Belgias, Hollandis ja Šveitsis – kõigis kolmes üle 25 000.

Enim surmajuhtumeid – 28 554 – on jätkuvalt USAs. Järgneb Itaalia (21 645), Hispaania (18 812), Prantsusmaa (17 167), Suurbritannia (12 868), Iraan (4777), Belgia (4440), Saksamaa (3804), Hiina (3342) ja Holland (3134). Hiinas on viimase kuue päeva jooksul lisandunud vaid kolm surma. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Brasiilia, Türgi, Šveits, Rootsi ja Kanada. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 88 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (11 927/1203), Venemaa (24 490/198), Soome (3237/72), Leedu (1091/30), Läti (666/5).

President Donald Trump usub, et viiruse kõrghetk USAs on läbi saanud. Ta teatas eile, et mõned osariigid vähendavad juba sel kuul piiranguid. „Oleme tagasitulijad, me kõik! Me soovime saada oma riiki tagasi,“ lausus Trump kihutavas kõnes. President sõnas, et praegused andmed näitavad, et üleriiklikult saadi viirusepuhangu kõrghetkest üle.