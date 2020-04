Oleg Gross: kui olukord läheb hulluks kätte, avan rahva toitmiseks oma ladude uksed! 

"Ma päris niimoodi ei saa lubada, et teen lihtsalt uksed lahti, see võib kaasa tuua varastamise, röövimise, marodöörluse. Aga kui politsei tuleb appi, siis leiame variandi, kuidas inimestele kaupa jagada. On kindel, et hullus olukorras on meie ettevõtete kaup kõigile jagamiseks olemas. Siin pole muud valikut, kõik peame üksteist toetama. Aga loodame, et nii hulluks ei lähe," räägib Gross Maalehes.