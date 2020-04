Tõnis Lukas: valitsus arutab erameedia toetamise võimalusi ja neid on 

"Me räägime praegu kojukande olulisest toetamisest, räägime tugiostudest. Kokkuvõttes räägime päris suurtest summadest," sõnas Lukas, et riigikogu otsustas ka seadusemuudatuse, et käibemaks digiväljaannetel langeb 20 protsendilt 9 protsendile. "See on erameediale päris suur kokkuhoid. Toetuspakett tuleb suur."

Lukas arvab, et Eesti meedia on hetkel tasakaalus: "Jah tõepoolest, kui ma loen sellest maksubarjääriga artikleid, siis ma näen ainult pealkirja, mis on mõnikord tõesti liiga reljeefne, aga ma usun, et see on hea ja valitsust kiitev osa tuleb artikli lõpus, mida ma maksubarjääri tõttu ei näe. Nali naljaks, põhimõtteliselt peab meedia olema tasakaalus - andma nii laitust, kui kiitust."