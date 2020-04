RIA soovitab videokonverentsil turvalisust jälgida  

Aprillis kehtestas Saksamaa välisministeerium videokonverentside pidamise keskkonna Zoom kasutamisele piirangud, viidates turvakaalutlustele. Ministeeriumi sisedokumendis, mis on mõeldud töötajatele, rõhutatakse, et turva- ja andmekaitseprobleemide tõttu on Zoomi kasutamine liiga riskantne, vahendas ERR ajalehte Handelsblatt. Riigi infosüsteemi amet ei testi üldjuhul üht või teist rakendust ega anna sellele hinnanguid, selgitas RIA pressiesindaja Seiko Kuik. „Praeguses eriolukorras oleme kaalunud Zoomi kasutamise riske ning leiame, et see ei ole riigiasutuste jaoks sobilik keskkond, mille vahendusel töödelda teavet, mis on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks,“ sõnas ta.