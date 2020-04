Eesti uudised Taiwan toetab Eestit kaitsemaskidega Toimetas Merilyn Närep , täna, 21:03 Jaga: M

Urmas Paet Foto: Stanislav Moshkov

"Olen Taiwani saatkonnaga Euroopa Liidu juures suhelnud mõnda aega, et ka Eesti mahuks Taiwani abiprogrammi osaks. Sain Taiwani saadikult just kirja ning mul on hea meel, et nüüd nii ongi," kirjutab sotsiaalmeedias Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.