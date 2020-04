Eesti uudised Rongisõitja mure: õhtuti liigub ronge nii harva, et 2+2 reeglit on raske järgida Kristjan Väli , täna, 21:18 Jaga: M

Elroni rong. Foto: Robin Roots

Õhtulehe toimetuse poole pöördus murelik rongireisija, kelle sõnul on õhtune rong reisijatest pungil ja 2+2 reeglit on keeruline järgida. Ta ütleb, et Elron on viimasel ajal sõidugraafikuid kärpinud, mistõttu on rongides ka rohkem reisijaid.