ÕL VIDEO | Toidupanga juht: iga nädal vajab Eestis toiduabi 10 000 inimest ja see arv kasvab veelgi! 

Kui hetkel saab igal nädalal üle Eesti 10 000 inimest toiduabi, siis Toidupanga juhi Piet Boerefijni sõnul kasvab abi vajavate inimeste arv veelgi. "See kasvab iga nädal 10-15%. Ma arvan, et järgmine kuu isegi rohkem. Sellepärast, et praegu inimestel on veel sissetulek või palk. Järgmine või ülejärgmine kuu seda ei ole enam. See, tähendab, et toiduabi vajadus kasvab," räägib Boerefijn.

Toidupanga juhi sõnul on uued ruumid vajalikud, kuna ladu on täis. "Me peame samal ajal ka Euroopa Liidu toiduabi jagama. Seda on väga palju ja me ei saa muud toitu vastu võtta. Sellepärast on need uued ruumid väga teretulnud," sõnab Boerefijn.



Toiduabi taotlemiseks tuleb toimetulekuraskustes inimestel pöörduda elukohajärgse linnaosa või omavalitsuse sotsiaalabiosakonna poole.