„KOLMAS POOLAEG“ | Ärajäänud U17 EMi peakorraldaja: pettumus oli päris suur 

Saates läbiti kogu U17 EMi korralduse ajatelg. Millal algas suurem töö ja miks sooviti turniiri korraldada seitsmes erinevas Eesti linnas. Samuti saame teada, millised ootamatud tagasilöögid Eesti jalgpalliliitu tabasid ja millised rahalised kulutused juba tehti.



Läbi käiakse ka teemad, et palju oli võistlusele oodata ametlikke külalisi, kuidas käis võistluspaikade ettevalmistamine ja hotellide broneerimine. Samuti saame teada, millised emotsioonid valdasid Jägelit, kui selgus, et tema paari aasta töö on minemas luhta ning millised on võimalused, et Eesti saab lähiaastatel korraldada uue suurturniiri.



Head kuulamist!