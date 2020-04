Juhtkiri | Opositsioon sekkus asja eest 

Ju pole midagi parata, et tulemuseks on selline kobar, nagu eile riigikogus teisel lugemisel olnud abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mille väheütleva nime taha peitus rida meetmeid, mis peaksid eriolukorra muutma lihtsamini hallatavaks.

Ühise eesmärgi ja isegi konkreetse vaenlasegi olemasolu ei tähenda aga, et otsustajad võiksid lahenduskäikude otsimisel jääda väljapoole kriitikat, olgugi et sellist soovi on väljendanud mitte ainult ministrid ise. Küll pole mingit alust arvata, et eelnõule poolsada muudatusettepanekut esitanud rahvasaadikud teinuks seda erakondlikust kiusust, vaid ikka oli põhjust ka, kui valitsusliikmed nägid mitmeid võimalusi lisada kobarasse või lisaeelarvesse vinduma jäänud algatusi, mille seos eriolukorraga on marginaalne, või seni täitmata jäänud valimislubadusi.