NOOR ARVAB | Igast olukorrast on võimalik midagi positiivset leida ning ka koroonapandeemia ei ole tingimata tragöödia 

Mõnes mõttes on meie hetkeolukord saatnud meid sajandite tagusesse aega, mil puudusid kinod, teatrid, kontserdid. Puudub kõik meelelahutuslik ja ebavajalik. Vähemalt kohapeal käimise variant. Eks filmid, saated, kontserdid ja ka sport (e-spordi näol) on alles jäänud, natuke digitaalsemas kuues. Ma loodan, et kõige kõrval on aga kogu olukord andnud meile aega, et tõeliselt hinnata, kui tähtsad on meie kaasinimesed, sõbrad, kaaslased. Nende nägemine on olnud iseenesestmõistetav, aga igapäevaelu võtab tihti ära maagilisuse, võlu milleski ilusas. Me harjume sellega ära, mis pole üldsegi halb, aga me võime unustada seda hinnata. Aga nüüd ootan pikisilmi aega, et ma saaksin enda teekaaslasi uuesti näha, päriselt, näost näkku. Pärast tumedat ja vihmast ööd särab päike ikka eredamini.

Ka meie eestlastena võime rahul olla – meie digiriigi reputatsioon on õigustatud. Kui esimese nädala ootamatud kasutajate buumid välja arvata, siis on e-õpe ja ka muu tegevus üpriski valutult sujunud. Raamatukogud on lahkelt avanud e-osakonnad, millesse lihtsasti ID-kaardiga registreerida saab, palju propageeritud õppekeskkond Opiq on samuti aktiivsemat kasutust saamas. Ka telesaated on jäänud üllatavalt samasugusteks, kasutatakse videokõnesid ja muid kavalaid vahendeid, et distantsi hoida. Peab tunnistama, et pikkade pulkade otsas olevad kauged intervjueerijad on kergelt koomilised, aga kindlasti on need meetmed abistavad.

Saame laulda juba aastaid lauldud laulu Skype'ist kui Eesti Nokiast, mis kunagi videokõned populariseeris, seda kasutatakse praegugi. Samuti sai just Eestist alguse Hackathon “The Global Hack”, mis eelmisel nädalavahetusel, 12-13. aprillil toimus ning mis üle 12 000 inimese 98 riigist kokku tõi. Ürituse eesmärk oli leida lahendusi mitte ainult praegusele olukorrale, vaid ka tulevastele väljakutsetele. Soovitan kõigil seal olevaid ideid uurida. Ka Eesti e-taristu on muljetavaldav, aga see on meile rahvana juba teatud määral iseenesestmõistetav, nii et võib-olla polegi me märganud, et meil sellega seoses mingeid suuremaid kaotusi on.

Rõõmustav on kuulda ja näha, et igapäevaelu kiire tempo vaibudes leiavad inimesed jälle üles enda sideme loodusega. Maailm on viimase sajandiga hakanud astuma seitsmepenikoormasaabastega, nüüd kui need on jalast ära võetud (ja desinfitseerimisvahendiga puhtaks pestud) võime võtta kõigest ühe, väikse sammu ning hinnata maailma meie ümber. Hingata värskemat õhku, vaadata kevadiseid linde, kuulata nende laulu. Artiklid inimeste ülevoolust meie rabades, olgugi need kergeks ohuks pandeemia olukorras, teevad rõõmu, sest eestlase hinges on ikkagi mets. Nüüd, kui meil on aega, saame me jälle seda sidet otsida. Loodus on ülemaailmselt näinud karantiini vilju, olgu nendeks Veneetsia puhtad kanaliveed või Cagliari lähedale naasnud delfiinid. Seda on tore näha, aga samas Keeniat hetkel laastavad rohutirtsuparved saadavad ehk palju hoiatavama märgi, eriti Piiblile mõeldes...