Viktor Vassiljev põrutab: erakliinikute ja hambaravi kinnipanek pole õigustatud! 

Kolmapäevasel riigikogu istungil tõstatas saadik Valdo Randpere Eesti tervishoiupoliitika teema. "Meil sureb paraku iga päev Eestis statistiliselt 44 inimest. Koroonaviiruse tõttu on praegu surnud keskeltläbi üks inimene ühe päeva kohta. 1 inimene – 44 inimest. Meil ei ole aimugi – me raporteerime iga päev, kui palju suri koroonasse, kohati isegi juba nimeliselt, ja räägime, mis juhtus – meil pole aimugi, mis on juhtunud sellel teisel poolel. Kui palju rohkem on neid ja kes selle eest vastutab?" arutleb Randpere.

Vassiljev: Randperel on ühes asjas õigus

Riigikogu kõnepulti astub ka Viktor Vassiljev, kes tunnistab, et peab kurbusega nentima, et antud juhul ei saa ta lähtuda parteipoliitikast. "Ja ühes teatud seisukohas on minu heal vaenlasel Valdo Randperel õigus. Tõepoolest, erakliinikute ja hambaravi sulgemine ei ole õigustatud, seda ma võin arstina öelda. Kuigi ma ei poolda tasulist tervishoidu, aga antud olukorras oli see siiski mingisugunegi võimalus saada eraarstiabi ja saada hambaravi," ütleb Vassiljev.