Vambola Paavo | Elu vajab elamist ka pärast kriisi 

Igal juhul on tervitatavad ettepanekud, mis kutsuvad üles suurendama riigi rolli võtmetähtsates sektorites. Olgu nendeks siis merendus, transport või lennundus. Ka ehitus. Hans H. Luik kutsus grupi ärimeestega omandama riigi osalust laevafirmas Tallink. See on tervitatav. Riik opereerib praegu parvlaeva- ja reisirongiliiklusega ning on osanik lennunduses. Tallink on Eesti uhkus.

Läti riik teatas hiljuti lennufirma airBaltic toetamise valmidusest 150 miljoni euroga. Kriis raputab Baltikumi suurimat lennufirmat ning lätlaste au ja uhkuse edasine saatus on ebakindel. Peame tänama õnne, et meie Nordica eesotsas on praegu Erki Urva. Võib öelda, et ta oli prohvet, kui andis sügisel mõista, et me ei tea iial, millal tuleb vajadus hakata Eestist kiiresti otselende korraldama. See aeg on nüüd käes. Tänu taevale, et meil on Nordica ja xFly/Regional Jet.