Jaak Uibu | Andrus Ansipi valitsuse kingitus ametnikele 

Kirjutasin juristist õiguskantslerile, et tema vaatekoht valmisolekust koroonakriisiks on läbinisti väär ja see võib tulevikus rahvale saatuslikuks saada. Illustreerisin saadetist kahe ilmunud artikli ja 11-leheküljelise dokumentaariumiga tervisekaitsearstide eriala likvideerimisest.

Loodetavasti sobib esimene lõik sissejuhatuseks tänapäeva omapärale – erialase ettevalmistuseta jurist arutleb epideemiaks valmisoleku üle. See annab mullegi õigustuse arstina analüüsida seadusandluse saamatust vähemalt ühes, kuigi olulises positsioonis. Artiklis „Koroonaviiruse epideemiaks Eestis valmisolek puudus“ kirjutasin, et ennistada tuleks karistusseadustikus ametialane lohakus, mis sealt tosin aastat tagasi vaikselt kõrvaldati.

Igati arusaadav ja mõistlik hoiatus ülesande täitmata jätmise suhtes, aga ometi leidis Andrus Ansipi valitsus aastal 2006, et paragrahv on kas ebaõiglane või ebarahuldav kellegi suhtes. Igatahes anti valitsuse algatusel koos teiste ettepanekutega riigikogule 4. detsembril 2006 üle eelnõu 939 SE, kust oli kõrvaldatud karistusseadustiku paragrahv 290. Justiitsministriks oli sel ajal Rein Lang, kelle osalus selles seadusparanduses oli vältimatu.

Huvitav on, et ka advokatuur nõustus ametialase lohakuse kõrvaldamisega. Õiguskomisjoni esimees Väino Linde teatas riigikogule, et muudatusettepanekuid fraktsioonidelt, komisjonidelt ja riigikogu liikmetelt ei laekunud ja nii see lapsus 24. jaanuaril 2007 riigikogust läbi läks ja ühehäälselt seaduseks sai. Ametnikud said kingituse: tee, mis teed, aga kui sa ülemusele ilusasti allud, siis on kõik saamatused juba ette andeks antud ja seadus ise kaitseb sind. Lohakuse ees enam mingit hirmu pole. Kuigi seadusesätet saanuks kasutada näiteks koroonakriisi leviku tõkestamisel ametnike ettevalmistuse ja õigeaegse tegevuse huvides. Nii leviski haigus Saaremaale ja mujale.