Professor | Lihtne vahend maskide raiskamise vastu 

Lihtne vahend maskide raiskamise vastu
Toomas Karu, TÜ arstiteaduskonna emeriitprofessor, täna, 15:46

Foto: Erki Pärnaku

Maailm on asunud võitlusele koroonaviirusega. Üks vahend viiruse leviku takistamiseks on näomaskide kandmine. Juhend ütleb, et mask kaitseb inimest umbes kolm tundi, siis peaks ta viskama selle spetskotti ja hävitama. See tähendab tohutut maskide raiskamist. Päevauudis raadios ütles, et Eesti tehased valmistuvad ka tootma suurtes kogustes maske, lisaks sellele kogusele mida me ostame Hiinast ja mujalt miljonite kaupa.