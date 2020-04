Kreeka alustas alaealiste migrantide ümberpaigutamist Euroopasse 

Eeldatavasti lendab teine, 50lapseline rühm laupäeval Ateenast Saksamaale ning veidi hiljem suundub 20 alaealist Šveitsi. Kreeka loodab lähikuudel Euroopasse toimetada umbes 1600 saatjata alaealist, kirjutab Reuters.

Praegu elab Kreekas vähemalt 5200 Süüriast, Afganistanist, Iraagist ja Aafrika riikidest sisserännanud last, kes elavad karmides tingimustes Egeuse mere saartel asuvates laagrites. Migratsiooniministri asetäitja Giorgos Koumoutsakos ütles, et kuigi laste arv oli väike, saatis see teistele riikidele tugeva sõnumi Luksemburgi eeskuju järgimiseks. Tema sõnul peab Kreeka kandma ebaproportsionaalselt suurt osa pagulaskoormusest. „Kreeka seisab kriisiolukorras silmitsi kriisiga – pandeemia ja migratsioon koos," ütles minister, kelle hinnangul muudab kombinatsioon niigi raske olukorra keerukamaks.

Inimõiguslaste rühmitus Human Rights Watch kutsus Kreekat üles vabastama kõik saatjata alaealised, sest nende kinnihoidmine ülerahvastatud laagrites suurendab riski, et nad nakatuvad koroonaviirusega. Kreeka ametnikud teatasid, et kümmekond Euroopa riiki on nõus pagulasi vabatahtlikult vastu võtma, sealhulgas Soome, Itaalia, Serbia ja Iirimaa.