Kümme uut koroonahaiget päevas! Tabivere hooldekodu pöörane tuleproov koroonakriisis Marvel Riik , täna, 16:07

Tabivere hooldekodus tuvastati esimesed koroonahaiged 4. aprillil. Foto: Kollaaž (Aldo Luud)

Tabivere hooldekodu on haaratud koroonapuhangust: 27 hoolealusest on nakatunud üle poole ning haiged on ka mitu töötajat. Küsimusi tekitab ka see, kuidas 9. aprilli hommikul saabus terviseametist info, et kõik uued koroonatestid olid negatiivsed, ent päeva jooksul saabus järk-järgult info, et nakatunuid on tervelt kümme.