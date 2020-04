Eesmärk täidetud: rannaküladesse viivatele teedele keelumärke ei tule 

Õiguskantsler Ülle Madise nimetas keelumärkide aktsiooni nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias ülepingutamiseks. Nii otsustaski maanteeamet keelumärgid maha võtta. „Maanteeamet nõustub õiguskantsleri seisukohaga ning ajutised liiklust piiravad märgid on riigiteedelt eemaldatud,“ ütleb maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa.

„Keelumärgid jäidki üles ainult nädalavahetuse lõpuni,“ selgitab Umboja. „Ilmselt nad täitsid juba oma eesmärgi ja pean tänama ka meediat. Inimesed mõistsid, et ei maksa korraga ühte kohta tulla.“

Vallavanema sõnul ei ole ta kuulnud õiguskantsleri hinnangut, talle tulnud maanteeameti teade viitab hoopis justiitsministeeriumi arvamusele. Umboja lisab, et vald ei piiranud inimeste ligipääsu Jägala joale või rannaküladele, keelumärkide mõte oli vältida paljude autode kogunemist parkimisplatsidele või teede äärtesse.

Sarnaselt Jõelähtme vallaga pikaks nädalavahetuseks keelumärgid välja pannud Käsmu teenis avalikust tähelepanust samuti kasu. Külavanem Eduard Vainu ütleb, et saatsid pühade jooksul tagasi kokku umbes 150 autot, kuid seda oli vähem kui nad kartsid.

„Ilmselt said inimesed aru, et peale nelja kõige populaarsema on Eestis ka teisi matkaradu,“ sõnab Vainu. „Erinevalt mõnest teisest riigist jagub meil metsa ja randa kõigile.“