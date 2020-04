KUIDAS NII SAAB?! Tartu ülikooli õppejõud nõuab tudengilt anonüümse tagasiside eest ligi 2000 eurot 

Praegu ERRis teleajakirjanikuna töötav Allik kirjutab Facebooki postituses, et väljendas ennast tagasisides ebaviisakalt, sest tema jaoks oli õppejõu käitumine tudengitega vastuvõetamatu. „Nädalast nädalasse toimus minu hinnangul üliõpilaste verbaalne häbistamine ja alandamine. Õppejõud taganes oma lubadustest, rikkus ülikooli head õpetamise tava ja halvustas meid kollektiivselt kursusena,“ sõnab Allik.

Ta tunnistab, et käitus ebasobivalt, ja kahetseb öeldut, ent küsib palju sõnavõtt talle maksma läheb, sest tagasiside pidi olema anonüümne. „Kui ma oleks teadnud, et kriitiline tagasiside on lihtsasti isikustatav ja selle eest saab hiljem raha välja nõuda ning rünnata (ka pärast ülikooli lõpetamist), siis oleksin ma lihtsalt jätnud tagasisidevormis lahtrid tühjaks,“ kirjutab Allik.

Tõesti, Tartu ülikool rõhutab kodulehel, et aine tagasisidestamise ankeedi täitmine on anonüümne. „Kõik vastused salvestatakse isikustamata kujul, mistõttu pole õppejõul/struktuuriüksuse juhil/programmijuhil võimalik seostada antud vastust isikuga.“ Sama kordasid ka artikli autorite kunagised õppejõud Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis õppimise päevil.

Seega, kuigi on mõistetav, miks maakohus käskis ülikoolil edastada kommentaari teinud isiku IP-aadressi ja muud järgnevateks toiminguteks vajaminevad andmed, tekib küsimus, kuidas nad said seda teha, kui ülikool lubab, et tagasiside on anonüümne.

Anonüümne tagasiside polegi anonüümne

Nagu Alliku Facebooki postitusest ilmneb, polegi tagasiside anonüümne ning on tagantjärele isikustatav. „Õppeosakonna jurist on e-maili teel nüüd ka kinnitanud, et tagasisidestaja anonüümsus pole absoluutne ning tegu on kõigest esialgse konfidentsiaalsusega. Seega on info ülikooli kodulehel selgelt tudengeid eksitav.“

Õhtuleht küsis isikukaitseandmete kohta hinnangut ka Tanel Tammetilt, Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna professorilt. Tema hinnangul erineb TÜs anonüümselt antud hinnangute andja isiku tuvastamine näiteks Õhtulehe kommentaariumis solvanguid pilduva isiku tuvastamisest. Õhtulehe anonüümsete kommenteerijate tuvastamise korral küsitakse väljaande tegijatelt kommentaatori autori IP-aadress, misjärel minnakse sideettevõttesse, kes vaatab järele, kellele on IP-aadress registreeritud. Seevastu TÜ puhul tema hinnangul sellist andmete kaheks jagamist tõenäoliselt ei toimu. Tartu ülikoolil endal on kuskil salvestatud tagasiside koos üliõpilase andmetega. (Vaata täpsemat seletust altpoolt.)