Naudi kevadilma ratastel – aga millist siis endale valida? 

Jagame nippe, kuidas valida algavaks hooajaks endale sobiv jalgratas, tõukeratas või hoopis rulluisud.

Kuidas valida endale sobiv jalgratas?

Jalgrattasõit on üks populaarsemaid liikumisviise soojal ajal – kuidas aga leida endale sobiv, kui turul on valikus väga palju erinevaid mudeleid? Jagame paari populaarsemat mudelit, mille vahel saab valiku teha.

● Maastikurattad – mõeldud kasutamiseks peamiselt maastikul ning pehmel pinnasel, kuid nendega saab sõita ka asfaltteel. Sellistel sportlikel ratastel on laiad mustriga rehvid ning mitmekülgsel pinnasel sõitmiseks on neil rohkelt käike, et leida alati sobiv ülekanne ning muuta sõit sinu jaoks võimalikult mugavaks.

● Maanteejalgrattad – on ette nähtud siledal kõnniteel kiireks sõitmiseks. Neil on siledad, peenikesed kummid ning neid saab kasutada maanteedel võidusõiduks. Jalgratas on tavalisest palju kergem. Enamik maanteerattaid ei ole võimelised raskeid koormusi kandma, seega ei ole need eriti sobivad ringreisiks.

● Linnarattad – see ratas on üdini disainitud selliseks, et iga väiksemgi detail toetaks tänavatel liiklemist ning muudaks lühikeste distantside läbimise võimalikult mõnusaks. Laiad ja pehmed sadulad teevad sõitmise mugavaks, samuti saab linnarattaga kulgedes hoida loomulikku istumisasendit. Enamasti on linnaratastel vajalike asjade hoidmiseks korv ja pakiraam. Ideaalne jalgratas naistele!

● BMX ratas on sobilik noortele ja lastele. Need on madalad ja väikesed jalgrattad, millega saab teha mitmesuguseid trikke.