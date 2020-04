KODUS JA VIDEOSILLA KAUDU: millised lauamängud paeluvad praegu tõelisi fänne? 

Öeldakse, et pole halba ilma heata. Pandeemia on suure osa inimkonnast oma kodudesse pagendanud ning sellest situatsioonist on enim võitnud videomängud. Huvi nende vastu on erakordselt kõrge. Isegi Maailma Tervishoiuorganisatsioon ärgitas inimesi kodudesse jääma ning virtuaalset meelelahutust tarbima. Kahjuks on selle tulemusena varju jäänud nende väärikad esivanemad – lauamängud.