Marge Monko | Kui küla pole abiks. Elatisabisüsteemist 

Kohtumenetlust ei algatanud ma ka siis, kui elatisraha juba pikema perioodi jooksul ei olnud laekunud. Nüüd, aastad hiljem, olen püüdnud meenutada, millised mu kaalutlused tol ajal olid. Ilmselt arvasin esiteks, et tõenäoliselt ei näe ma seda raha niikuinii. Seda isa elustiilist tulenevatel põhjustel, mida ma praegu lahkama ei hakka. Kuna tol ajal puudus riiklik elatise tagamise süsteem sootuks, ei olnuks ka kohtuotsusest suurt midagi kasu. Või ei tahtnud ma isa ebamugavasse olukorda panna, sest teadsin, et ta sisimas hoolib oma lapsest ja tahab teda toetada.

Tagantjärele saan aru, et nii panin hoopis ennast raskesse olukorda ja võtsin enda kanda koorma, mida jaksasin vaevu kanda. Töötasin kunstiakadeemias õppejõuna, aga oli kordi, kus ettenägematud kulud, nagu ravimite ost või ootamatult katki läinud kodumasin, võisid mind mitmeks päevaks masendusse viia, sest see hammustas niigi napist sissetulekust suure tüki. Talvised küttearved sain tavaliselt makstud suve lõpuks ja seejärel algas uus ring. Paljudele on ilmselt tuttav inglisekeelne kõnekäänd “It takes a village to raise a child”. Kui ei oleks olnud minu ema, kes aitas huviringide õppemaksu tasuda, ning õdesid ja teisi sugulasi, kelle kaasrahastuse abil sai sünnipäevaks mõni kulukam asi ostetud, oleks olnud väga keeruline vee peal püsida. Aga mida teevad need emad, kellel “küla” ei ole? Mida teevad need, kellel tuleb üksi üleval pidada mitte üht, vaid kaht või enamat last?

Elatise vähendamise plaan

Eestis elab suhtelises vaesuses iga kolmas üksikvanem, kellest 92% moodustavad naised. 96% elatisvõlglastest on aga isad. Juba aastaid on Eesti naiste ja meeste palgaerinevus Euroopa suurim, naised teeninuks meeste eelmise aasta palgaga võrdväärse summa välja selle aasta 23. märtsiks. Samal ajal on justiitsministeeriumis arutlusel ettepanek vähendada laste elatusmiinimumi praeguselt 292 eurolt 170 euroni, põhjendades seda uuringuga, mille tulemuste kohaselt on lapse minimaalsed ülalpidamiskulud lapse kohta tegelikult väiksemad kui praegune miinimumelatise summa. Ka praegu on mõjuvatel põhjustel, nagu vanema töövõimetus või teiste laste olemasolu, vanemal võimalik taotleda miinimummäärast väiksema elatise maksmist, see aga koormavat liialt kohtusüsteemi. Samuti ei arvestata praegu elatisraha määramisel jagatud suhtluskorda.

Need argumendid on mõistetavad, aga minu jaoks kumab siit läbi sootuimus – selle asemel, et luua toimiv süsteem üksikvanemate toetuseks – kelleks, nagu juba mainitud, on enamasti emad –, otsib riik võimalusi, kuidas elatisraha maksjate – kellest suur enamus on mehed ja kelle sissetulek on keskmiselt ligi veerandi võrra kõrgem naiste omast – kohustusi leevendada.

Osaliselt oleks samm võrdõiguslikuma lahenduse suunas ka senisest suurem jagatud ehk 50 : 50 hooldusõiguse rakendamine. Miskipärast on aga paljud kohtu- ja sotsiaalsüsteemis töötavad ametnikud endiselt veendunud, et lastekasvatamist saab usaldada ainult naistele või et kahe kodu süsteem kahjustab last. Muidugi ei saa võrdselt jagatud hooldusõigust rakendada kõigi juhtumite puhul, näiteks siis, kui kooselu või abielu lagunemise põhjuseks on alkoholism või perevägivald.

Võlglasi on palju ja lapsed on abita