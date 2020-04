OTSEPILT | Peaminister Ratas: valitsus arutab lisaks maskide saatmisele ka Itaalia ja Hispaania rahalist toetamist 

Ratas rõhutas, et hetkel pole Eestis piisavalt maske, et teha nende kandmine kohustuslikuks. „Ma usun, et Eesti inimesed on hea näputöö oskusega ja maske saab ka kodus valmistada käepäraste vahenditega. See on parem kui maskita olek,“ sõnas peaminister. Ka tema enda abikaasa valmistas kodus peaministrile maski.