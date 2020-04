Mosambiigis vahistati Brasiilia võimsaima narkojõugu arvatav ninamees 

Gilberto „Fuminho“ Aparecido dos Santos on usutavasti jõugu nimega Esimese Pealinna Väejuhatus (PCC) praegune juhtfiguur. Ta arreteeriti rahvusvahelise haarangu käigus, Brasiilia, Mosambiigi ja USA ametivõimude esindajate poolt Mosambiigi pinnal. Kohalik politsei kinnitas teisipäeval, et mees vahistati koos kahe Nigeeria kodanikuga Maputos asuvas luksushotellis. Ta oli saabunud Aafrika lõunaosas paiknevasse riiki märtsi keskel.

Kaks aastat tagasi andis Brasiilia dos Santose kohta välja rahvusvahelise vahistamismääruse. Politsei sõnul puuduvad tõendid, et arvatav narkoparun oleks varem Mosambiigis käinud. Kohaliku politsei kõneisiku Leonardo Simbine teatas, et kinninabitud kriminaal ei tegutse üksi: „Ta on osa jõugust. Uurime endiselt, kas Mosambiigis viibib ka teisi jõugu liikmeid.“