Soomes algatati uurimine seoses ebaõnnestunud maskitehingutega 

HVK juhatuse esimees Ilona Lundström ütles pressikonverentsil, et politseil on palutud tuvastada, kas ärimees on pettuse sooritanud normist madalamate maskide müümisega. „Tundub, et toodetel on puudused nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi osas,“ kinnitas Lundström. Ta lisas, et HVK on tellinud tervishoiutöötajatele vajalikud kaitsevahendid Sarmastelt ning Eestiga seotud Soome ettevõtjalt Tiina Jylhält, kellele kuulub Tallinnas ilukliinik ning kes on ka varem vastuoluliselt silma paistnud.