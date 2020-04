PASSIMAFFIA SAAGA LÕPP: kohus saatis "tädi Ljuba" kaheksaks aastaks trellide taha 

Suurejoonelise dokumendiäri niiditõmbajana tuntuks saanud Genrihson kasutas ise lausa kolme inimese dokumente, esindes ka Niina Šivikova ja Alla Votyakova nime all. Need kaks pensioniealist naist elasid viimati Venemaal. 2001. aasta paiku muutus Votyakova välimus dokumentides Genrihsoni sarnaseks ja süüdistatav väitis, et tegemist on tema õega. Oma “klientide” seas oli Genrihson tuntud hoopis “Marikana” ja tutvusringkonnas hüüti teda lihtsalt “tädi Ljubaks”.