Eesti uudised NAABRITE RIID KOROONA AJAL: „Hoia eemale ja ära rohkem viirust levita. Me oleme niigi paanikas ja hirmul!" Kristiina Tilk , täna, 10:28

TÜLIS: Ärevad ajad on osa naabreid omavahel nii tülli ajanud, et hirmust nakatumise ees tõrjutakse endast eemale ka need, kes tegelikult haiged ei olegi. Sest mine tea – äkki naaber nimme vaikib! Foto: Andriy Popov / Panthermedia

Ärevad ajad ja kogunev stress on osa varem sõbralikult koos eksisteerinud naabreid omavahel nii tülli ajanud, et hirmust nakatumise ees käiakse üksteisest kauge kaarega kui katkust mööda, sest iial ei või teada – ehk on naaber haige, aga nimme vaikib.