Kriisis Saksa loomaaed võib hakata osade loomadega teisi söötma. Kas sarnane oht võib tabada ka Tallinna loomaeda? 

Toimetas Aare Kartau , täna, 16:10

Foto ahvidest Tallinna loomaaias mõned päevad enne asutuse ajutist sulgemist. Foto: Mari Luud

Euroopa loomaaiad on pidanud koroonakriisi tõttu kõvasti kannatama, sest tavaliselt rahvarohked asutused on inimtühjad või suletud. Põhja-Saksamaal asuva loomaaia direktor tunnistas, et kui asutus peaks säilima, tuleb mõned loomad varsti teistele sööta. Tallinna loomaaia direktor Tiit Marani arvates on Neumünsteri näide äärmuslik, ent teatud oht on loomulikult olemas.