KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 2 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 127 000 surma ja 491 000 tervenenut. Soome avab Uusimaa 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 614 246. Eile lisandus riigis 26 945 uut juhtumit, mis on üle 300 nakatanu enam kui eelneval päeval. USA-le järgnevad Hispaania (177 633), Itaalia (162 488), Prantsusmaa (143 303) ja Saksamaa (132 210). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Suurbritannia, Hiina, Iraan ja Türgi. USA kõrval tegi suurema hüppe Prantsusmaa, kus teavitati eile 6524 uuest nakatunust.

Enim surmajuhtumeid – 26 047 – on jätkuvalt USAs. Järgneb Itaalia (21 067), Hispaania (18 579), Prantsusmaa (15 729), Suurbritannia (12 107), Iraan (4683), Belgia (4157), Saksamaa (3495) ja Hiina (3342). Hiinas on viimase viie päeva jooksul lisandunud vaid kolm surma. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Holland, Brasiilia, Türgi, Šveits ja nüüd ka Rootsi. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 84 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (11 445/1033), Venemaa (24 490/198), Soome (3237/64), Leedu (1091/29), Läti (666/5).

Soome avab Uusimaa, Lätis ennustatakse 25. aprillil kriisi tipphetke

Soome valitsus teatas täna, et Uusimaale kehtestatud liikumispiirangud lõpevad pärastlõunal. Piirangud lõpevad kohe pärast valitsuse täiskogu istungit, ehkki maakonna piirile paigutatud tõkete eemaldamine võib veidi aega võtta, vahendab Yle. Uusimaal on seni enim nakatunuid, ent erinevus ülejäänud Soomega on võrdsustunud. Peaminister Sanna Marin teatas, et nüüd on inimestel aeg sõita maakodudesse, kus ohutult kriis üle elada.

Epidemioloogide ja teiste ekspertide hinnangul jõuab Lätti kriisi haripunkt 25. aprillil. Seetõttu on Läti valitsus seisukohal, et erinevalt mitmest teisest Euroopa riigist ei hakka nad piiranguid lähitulevikus leevendama. Tervishoiuminister Ilze Vinkele teatas teisipäeval toimunud pressikonverentsilm et hetkel pole plaanitud ka uusi piiranguid, ehkki kodanikud peavad käituma vastutustundlikult ning mitte hoiduma koroonaviiruse testidest. Lätis on tuvastatud viirusega nakatumine 666 inimesel.

Trump lõpetab WHO rahastamise