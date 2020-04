KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 2 miljonit diagnoositud nakatunut, üle 126 000 surma ja 484 000 tervenenut. Trump peatab WHO rahastamise 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 614 246. Eile lisandus riigis 26 945 uut juhtumit, mis on üle 300 nakatanu enam kui eelneval päeval. USA-le järgnevad Hispaania (174 060), Itaalia (162 488), Prantsusmaa (143 303) ja Saksamaa (132 210). Suuremad kriisiriigid, kus juhtumeid on üle 50 000, on veel Suurbritannia, Hiina, Iraan ja Türgi. USA kõrval tegi suurema hüppe Prantsusmaa, kus teavitati eile 6524 uuest nakatunust.

Enim surmajuhtumeid – 26 047 – on jätkuvalt USAs. Järgneb Itaalia (21 067), Hispaania (18 255), Prantsusmaa (15 729), Suurbritannia (12 107), Iraan (4683), Belgia (4157), Saksamaa (3495) ja Hiina (3342). Hiinas on viimase viie päeva jooksul lisandunud vaid kolm surma. Tuhande ohvri piiri ületavad veel Holland, Brasiilia, Türgi, Šveits ja nüüd ka Rootsi. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 84 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (11 445/1033), Venemaa (21 102/170), Soome (3161/64), Leedu (1091/29), Läti (657/5).

USA president Donald Trump teatas eile, et andis oma administratsioonile juhised Maailma Terviseorganisatsiooni toetamine lõpetada. Riigipea sõnul on WHO koroonaviiruse puhangule reageerimisel oma põhikohustustes ebaõnnestunud. Ta süüdistas ÜRO allorganit viiruse halvas haldamises ja selle leviku varjamises pärast Hiinas ilmnemist. Trumpi sõnul peab WHO praeguse olukorra eest vastutuse võtma. Ka varem on USA president WHOd kritiseerinud ning seda Hiina suhtes erapooletuses süüdistanud.