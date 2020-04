BBC VIDEO: selline on elu Eesti koroonasaarel 

Videos võtab teiste seas sõna ka Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane, kes tõi välja, et nende haiglal on abi vaja, sest kõige hullemas stsenaariumis ei jätkuks neil kõigi jaoks voodikohti.

Samuti on videos Saaremaa valla arendusnõunik Anu Vares. BBC näitab, kuidas vald teeb tööd veebis. Vares märkis videos, et see ei ole esimene kord, kui Saaremaa on mandrile lukus olnud. Varese sõnul oli ka nõukogude ajal Saaremaale sisenemiseks eriluba vaja. „Seekord tehakse seda oma vabast tahtest, et kaitsta oma inimesi ja nende tervist,“ seletas Vares.