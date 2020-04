Politsei palub abi noaga vehkinud mehe asukoha väljaselgitamiseks 

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Maarja-Liisa Kõivu sõnul on politsei pidanud kinni samuti neis kuritegudes kahtlustatava 34-aastase naise, kuid 56-aastase Roberti asukoht on teadmata. „12. aprillil toimus Jõgevamaal 56-aastase kahtlustatava ja kahe mehe vahel vägivaldne konflikt. Praeguste tõendite kohaselt sai juhtum alguse sellest, et kahtlustatav nõudis üht meest noaga ähvardades endale võõrast vara. Nähes ähvardamist, sekkus kannatanu kaitseks 24-aastane mees, kellele kahtlustatav põhjustas noaga vigastusi, mis õnneks ei olnud tõsised. Kahtlustatav sai ka vigastusi ning vajas arstiabi, kuid on nüüd meditsiiniasutusest omavoliliselt lahkunud,“ ütles Kõiv.