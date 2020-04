Teadmatus püsib: koolid pole otsustanud sisseastumiskatsete aega 

Kiire käik mitme gümnaasiumi kodulehele annab väga kirju pildi. Enamasti pole veel midagi selge, valdavalt on seal vaid teada, et seoses riigis kehtestatud eriolukorraga on katsed edasi lükatud. On ka üksikuid koole, kus katsed korraldati juba veebruaris, näiteks Tallinna 32. keskkool. Pärnu kolm gümnaasiumi panevad oma kümnendad klassid kokku üheksanda klassi tulemuste alusel.