Eesti uudised KAPO AASTARAAMAT: Venemaa jahib noori, terroristid Eesti e-residentsust Viljar Voog , täna, 00:09 Jaga: M

IDEOLOOGILINE KASVATUS: Noored Eestist VIII rahvusvahelisel festivalil „Sõbrad, nii imeline on meie liit!“. Tegu on Kremli propagandaüritusega. Foto: Kaitsepolitseiamet

„Eriolukord on pärssinud ka meie nn „klientide“ tegevust. Osad neist peavad istuma kodus ega saa käia väljas näiteks inimesi massimeeleavaldustele või muudele lollustele üles kihutamas,“ sõnas kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu ameti aastaraamatu esitlusel. Üldiselt on ohte Eesti julgeolekule varasemast rohkem, aga need pole suured.