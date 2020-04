ÕL VIDEO | Viru lilleturu müüja: rahvast on väga vähe, olukord on katastroofiline! 

Aile on Viru lilleturul müünud lilli kuus aastat ja tema sõnul on olnud lillede müük päeviti erinev. Kuid hetke olukorda peab ta nutuseks. "Tänav on väga tühi. Meil lillemüüjatel oli endal ka suur hirm, et pannakse selle suure epideemia ajal meid kinni," tõdeb Aile.

Positiivsust hoides on Ailel hea meel, et Hollandist lilli ikkagi tuleb ja on inimesi, kes endale lilli koju ostavad. "Üldiselt võetakse omale koju. Et ei ole sellist, et minnakse külla või viiakse. Ikkagi koju, kui kodus pereliikmetel on sünnipäev. Kindlasti saadetakse ka kulleriga.Tellitakse lillekimp valmis ja kuller viib" sõnab Aille.