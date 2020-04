PULMAPEOD JA ÜHISPALVUSED: Iisrael pani sügavalt uskliku linna lukku 

Kahjuks võib teatud haiguste levikut ortodokssete juutide kogukondades märgata mujalgi. USA haiguste kontrolli ameti andmeil toimusid 2018.–2019. aastal New Yorgi ja New Jersey naaberosariikide leetripuhangud peamiselt just süvausklike juutide kinnistes kogukondades. Suurem osa haigeid olid lapsed, kes käisid ortodokssete juutide koolides, kus vaktsineeritud laste osakaal on väga madal, vaid umbes 77 protsenti.