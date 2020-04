Juhtkiri | Kuuldused eriolukorra lõpust on ennatlikud 

Kuigi eriolukorrast väljumisstrateegia olevat juba väljatöötamisel, on eriolukorra juht peaminister Jüri Ratas tõdenud, et suurem selgus saabub mitte varem kui järgmisel nädalal, kui kaalutletud otsus langetatakse üheskoos ekspertidega, võttes muu hulgas arvesse nakatunute ja intensiivravil viibijate arvu sellel hetkel.

Viimase kohta ei saa kindlat teadmist olla ka isal-pojal Helmetel, kes sellest hoolimata teatasid möödunud nädalavahetusel selge sõnaga, et eriolukord pikeneb ja inimesed peavad arvestama, et maikuu ei saa olema normaalne kuu. Veidi hillitsetumalt on sise- ja rahandusministri mõtet korranud välisminister Urmas Reinsalu, kelle sõnul tuleb praeguse piiratud info pinnalt pikendada eriolukorda maikuuks. Vägisi jääb mulje, et valitsusliidu käredamad osapooled kasutavad peaministri ettevaatlikkust selleks, et end ise otsustajatena näidata.

Just ettevaatust praegune olukord aga nõuabki, sest meist oluliselt varem haigestumislainega silmitsi seisnud Aasia riikidest on mitmeid hoiatavaid näiteid, kuidas liigvarajane piirangutest loobumine on toonud tagasilöögi uute haiguskollete tekkimise ja sissetoodud haigusjuhtumite kujul. Teisalt ei saa pisendada ka majanduslikku survet harjumuspärase elu juurde võimalikult suures osas naasmiseks, sest piltlikult öeldes tähendavat iga päev eriolukorda majanduse taastumise edasilükkumist nädala võrra.