Ene Pajula | Mammi loodab, et ajakirjandus jääb ellu 

Nüüd on see uudis käes – kuskil loomaaias nakatas talitaja koroonaviirusega vaese tiigripoisi. Nii et, lemmikloomade omanikud, vaadake, et teil oleks mask näos, kui oma armsate elukatega suhtlete. Üldiselt peaksid kõik armsad elukad praegu või sees olema, sest enam ei pea nad päev läbi üksi kodus kurvastama, nendega pole kunagi nii palju jalutamas käidud, neid silitatud ega patsutatud. Aga – mask olgu ees!

Muide, neile, kes väidavad, et maski pole, materjali pole, õmblusmasinat ei ole, soovitab üks mammi sõbranna, et võtke mõni päevi näinud rinnahoidja, mida leidub iga naisterahva garderoobis, ja lõigake pooleks. Saab kaks korduvkasutatavat maski, sest need võib pärast iga kasutamist läbi keeta. Pidulikumaks puhuks pitsiline mask, argisemaks ja meestele mõni lihtsam, kaunistusteta kauss. Paelad külge suudab igaüks õmmelda. Muidugi võib tänapäeval juhtuda, et nõela-niiti ja paelu polegi kodunt võtta ja käsitööpoed on karantiini tõttu kinni, aga noh, äkki saab neid kelleltki laenata. Kusjuures tolmupüüdmisel on selline mask tõenäoliselt tõhusamgi kui need, mida praegu apteekides müüakse.

Kõnekas preemia

Kui vahepeal juba tundus, et valitsus on muutunud läbinisti asjalikuks ja isegi Mart Helme suust ei pudene enam lollusi kui küllusesarvest, siis nüüd on kõik jälle vanaviisi. Pole valdkonda, mille ekspert ta poleks, olgu see põllumajandus, tervishoid, Soome valitsus või võõrtöölised. Rumalusi tuleb lausa kobarate kaupa.

Valvehämmeldujast mammil kukkus suu lahti, kui ta kuulis, et siseminister Helme premeeris politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Elmar Vaherit heade tulemuste eest siseturvalisuse tagamisel 2400 euroga! Jumal hoidku, sellest on ainult mõni kuu, kui Helmed temast iga hinna eest lahti tahtsid saada. Kas ta siis enam ei olegi äraneetud süvariigi esindaja? Või on EKREgi omad aru saanud, et süvariik on nagu süvamuusikagi riigi parim osa, mille esindajaid tuleb igati tunnustada? Või püüavad nad teda ära osta? Ühekordne 2400 eurot ei ole nüüd kindlasti see summa, millega Vaherit ära osta, mammi vähemalt loodab seda, aga algus seegi.

Mammil ei ole kombeks teiste inimeste rahakotis tuhnida ega ole ta ka kellegi peale kade, et tol liiga palju raha on. Aga vastuoluline on see, et EKRE on kogu aeg põhjanud avalikku sektorit, et miks seal nii palju töötajaid on ja miks sinna nii palju raha kulub, ja lubanud, et küll nemad selle jama juba lõpetavad, kui võimule saavad!

Nüüd on nad võimul ega tundu, et neil oleks sõnapidamisega kiire. On see kaine arvestus, et riigis on vähemalt keegi, kelle tulumaks otse riigieelarvesse laekub või on seegi äraostmiskatse, et viimasedki tõrksad ametnikud valitsusele lojaalsed oleksid? Või on see katse niigi lõhenenud ühiskonda veel ühte kiilu lüüa? Kust mammi teab, kõik variandid võimalikud.